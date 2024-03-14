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«Борнмут» благодаря голам Забарного и Соланке превратил 0:3 в 4:3 в матче с «Лутоном»

«Борнмут» благодаря голам Забарного и Соланке превратил 0:3 в 4:3 в матче с «Лутоном»
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Завершился перенесённый матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Лутон». Команды играли на стадионе «Виталити — Дин Корт» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречи выступал Самуэль Аллисон. Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:30 мск. «Борнмут» добыл победу (4:3) в драматичной игре, уступая после первого тайма со счётом 0:3.

Гости вели с преимуществом в три мяча к 45-й минуте благодаря голам Тахита Чонга, Чидози Огбене и Росса Баркли. Однако во второй половине встречи «вишням» удалось полностью переломить ход матча. Голами в составе победителей отметились Доминик Соланке, Илья Забарный и Антуан Семеньо (дважды).

После 28 матчей чемпионата Англии «Борнмут» набрал 35 очков и занимает 13-е место. В свою очередь, после аналогичного количества встреч «Лутон» заработал 21 очко и располагается на 18-й строчке. В матче первого круга «сороки» на домашней арене разгромили лондонцев — 4:1.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
13 марта 2024, среда. 22:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
4 : 3
Лутон Таун
Лутон
0:1 Чонг – 9'     0:2 Огбене – 31'     0:3 Баркли – 45+1'     1:3 Соланке – 50'     2:3 Забарный – 62'     3:3 Семеньо – 64'     4:3 Семеньо – 83'    
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