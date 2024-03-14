Источник: Абаскаль выступал за то, чтобы Промес отправился вместе со «Спартаком» в ОАЭ

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выступал за то, чтобы нападающий Квинси Промес отправился вместе с командой на учебно-тренировочные сборы в ОАЭ, сообщает телеграм-канал Дай ударитЬ.
По данным источника, Абаскаль уверял руководство «Спартака» в необходимости присутствия Промеса на сборах вместе с командой.
Ранее сообщалось, что Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. Позже прокуратура Амстердама на своём официальном сайте подтвердила информацию об аресте футболиста в ОАЭ, добавив, что будет требовать экстрадиции форварда
В Нидерландах Промес осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом. Его приговорили к 7,5 годам тюрьмы.
Промес приехал на матч «Спартака» с двумя чемоданами