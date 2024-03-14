Роман Шишкин: Галицкий — твёрдый мужчина, которого не переспорить

Экс-защитник «Краснодара» Роман Шишкин поделился впечатлениями о владельце клуба Сергее Галицком.

«Твёрдый мужчина, которого не переспорить (смеётся). Лично я не пытался. Просто на сборах в коллективе он мог поднять тему, и дискутировать с ним было бесполезно. У него на всё всегда есть куча аргументов. Думаю, потому он и стал таким успешным человеком в бизнесе.

Его заслуга в успехах «Краснодара» огромная. Таких людей у нас мало. Посмотрите, что он сделал и продолжает делать. Дай бог ему здоровья. Такие люди останутся в памяти нашего футбола навсегда», — рассказал Шишкин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

«Краснодар» набрал 39 очков в 20 матчах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице с отставанием от лидирующего «Зенита» на одно очко, осеннюю часть сезона «быки» завершили на первом месте. 13 марта стало официально известно о расставании клуба с главным тренером Владимиром Ивичем, возглавлявшим чёрно-зелёных с января 2023 года. В марте 2024 года «Краснодар» набрал одно очко в матчах РПЛ с «Рубином» (1:1) и «Ростовом» (1:2), а также потерпел поражение от «Химок» (0:2) в матче Кубка России и выбыл из турнира.

Полностью интервью с Романом Шишкиным читайте на «Чемпионате» в 10:00