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Нападающий «Урала» Каштанов: понимаю состояние болельщиков, но сейчас не надо негативить

Нападающий «Урала» Каштанов: понимаю состояние болельщиков, но сейчас не надо негативить
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Нападающий «Урала» Алексей Каштанов высказался о последних результатах команды Виктора Гончаренко. Напомним, накануне, 13 марта, «Урал» обыграл московскую «Родину» (1:1, 4:2 по пенальти) в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Мы — команда. Сейчас пытаемся исправить ситуацию, которая есть у «Урала». Я понимаю состояние болельщиков, но мы приложим максимальные усилия, чтобы справиться с нынешней ситуацией. Сейчас 100% не надо негативить.

В этом нет никакого смысла, нужно просто продолжать работать и верить в себя и своих партнёров. А испытывает ли сейчас главный тренер давление, лучше спросить у него», — сказал Каштанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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