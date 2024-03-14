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Экс-игрок «Спартака» и «Локо» Шишкин рассказал об агентской деятельности

Экс-игрок «Спартака» и «Локо» Шишкин рассказал об агентской деятельности
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Бывший футболист московских «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин рассказал об агентской деятельности.

«Многие говорят, что у агентов грязная работа. Понятно, что футболист может сам подписывать контракты с помощью юриста. Говорят, что агенты получают деньги ни за что. Тут можно говорить о чём угодно.

Я прошёл весь путь из периферии до сборной России. Мне бы хотелось побольше таких примеров. В небольших городах есть таланты и звёздочки. Хочется выдёргивать таких ребят, рассматривать в них таланты, чтобы их реализовать. В обязанности любого посредника это входит и сегодня. Просто далеко не все этим занимаются. Вместо этого подписывают и ждут — заиграет или нет. Нам бы хотелось работать добросовестно и качественно.

Хотелось бы всё делать поступательно. Сейчас наша компания участвует в «Играх будущего». У нас много различных планов и проектов на будущее. Если будет всё получаться и я буду понимать, что агентская сфера мне нравится, то почему бы и нет? Пока определённой задачи нет. Мне предложили — я согласился. Основной акцент делается на порядочность. Я сам в ходе карьеры много работал с агентами, бывал в различных ситуациях и много всего видел. Хочется прозрачную и белую историю», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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