Салихова: как бы дело ни закончилось, Промес останется одним из лучших игроков «Спартака»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о задержании нападающего красно-белых Квинси Промеса в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке. Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего», – приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, ранее появилась информация, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля нападающий «Спартака» Квинси Промес не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как был задержан в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили с запретом покидать территорию ОАЭ. Сообщалось, что Промес был задержан из-за оставления места ДТП. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был осуждён по делам о контрабанде крупной партии наркотиков и о поножовщине с двоюродным братом.