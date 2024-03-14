Роман Шишкин: когда я рос и становился футболистом, у нас полстраны болело за «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин высказался о популярности московского клуба и о значимости красно-белых в его жизни.

«Когда я рос и становился футболистом, «Спартак» часто становился чемпионом. У нас полстраны болело за «Спартак». У меня вся семья болела за красно-белых. И я мечтал играть в этом клубе. Когда ты по телевизору смотришь на Титова и Аленичева, а потом дебютируешь с ними в команде — это не передать словами. Я прошёл в «Спартаке» все ступени от школы до основного состава. Из этого клуба я впервые попал в сборную России, поэтому он для меня очень много значит.

Когда выходил на поле с Аленичевым, Титовым, Тихоновым, было страшно. Скала принял команду и ездил смотреть матчи дубля. Однажды мне звонят и говорят: «Ты едешь на тренировку в Тарасовку». Естественно, полночи не спал, думал: блин, как это вообще? Тогда вернулся Дима Аленичев со своими трофеями, Егор Титов был дисквалифицирован. Были и другие звёзды: Ковтун, Ковалевски, Парфёнов. Поездки от Сокольников на автобусе всегда были на мандраже. Сейчас поколение поменялось — ребята стали более спокойными. А для меня это было небольшим стрессом», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.