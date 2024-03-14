«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 15:30

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встретятся «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Начало игры — в 15:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее «Сочи» занял третье место в группе A, где соперниками были ЦСКА, «Оренбург» и «Факел». В 1/8 финала Пути регионов «СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» (Таганрог) со счётом 2:0.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 20 матчей. «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 25 очков за 22 матча.