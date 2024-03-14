Уткин отреагировал на увольнение Ивича из «Краснодара» цитатой из «Мёртвых душ» Гоголя

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин отреагировал на увольнение Владимира Ивича из «Краснодара» цитатой из «Мёртвых душ» Николая Гоголя. Уткин признался, что эта отставка не укладывается у него в голове.

«Увольнение, которое не укладывается в голове. Команда идёт на втором месте в чемпионате, отставая от лидера на одно очко. В прошлом туре она ещё лидировала. Команда, которая в общем лидировала на протяжении, по-моему, 17 туров в итоге на протяжении чемпионата.

Да, действительно, рестарт «Краснодара» после зимней паузы не впечатлил. Одно очко в двух матчах. Плюс ещё вылет из Кубка, который, собственно, стал последней каплей. Спрашивается, почему, ведь вылет из Кубка никак не сказывается на перспективах чемпионата России сам по себе.

Но, видимо, накопились какие-то глубинные противоречия. Однако, если они глубинные, то как же они не могли быть выяснены на протяжении зимней паузы? Давно говорится о том, что футбол, который предлагает «Краснодару» Владимир Ивич, не очень устраивает владельца клуба Сергея Галицкого, который хочет, чтобы команда не просто выигрывала, а выигрывала красиво, выигрывала на стиле.

Заметьте, всё это слова не сказанные. Об этом, обо всём мы догадываемся, догадываемся потому, что когда-либо говорилось раньше администрацией «Краснодара» и его владельцем, и о том, что происходит вот сейчас.

О чём я вот вспоминаю здесь в первую очередь? Ну, я же не зумер, я в лучшем случае бумер. Разумеется, я вспоминаю уроки литературы, разумеется, я вспоминаю классику Николая Васильевича Гоголя, замечательную поэму «Мёртвые души», где помещик Ноздрёв говорит Чичикову: «Ну да, я проиграл ему кучу денег, но ведь я-то играл дуплетом, а вот попробовал бы он играть дуплетом».

Получается, что Сергею Николаевичу очень важно, чтобы команда не просто шла на первом месте, а чтобы при этом она дуплетом играла, вот обязательно. Вы говорите, что это его право, право собственника, я с вами полностью согласен», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.