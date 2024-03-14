«Сергей Галицкий — русский Доктор Зло». В Сербии негодуют из-за увольнения Ивича

«Шокирующие новости из России». «Невероятное увольнение». «Большая несправедливость». «Сенсационное расставание».

Такие заголовки в сербских СМИ, которые с трудом верят в то, что «Краснодар» уволил Владимира Ивича. Для сербов расставание клуба с тренером стало не менее удивительным и трудно объяснимым, чем для болельщиков краснодарского клуба. «Почему Ивич, который вывел команду на первое место, но неудачно начал весну, так быстро лишился тренерского кресла?» – задаются вопросом сербские медиа. Однако едва ли находят на него ответ.

«Это, безусловно, одно из самых спорных увольнений не только в России, но и в футболе, – пишет Telegraf. – Якобы владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уже некоторое время был недоволен работой Владимира Ивича, потому что уважает только атакующую игру, а Ивич как тренер был более осторожным и тактичным. Со временем под руководством Ивича «Краснодар» превратился из радикальной атакующей в прагматичную команду, играющую осторожно, но эффективно. Уже тогда многие близкие к клубу люди говорили, что только результаты удержали Ивича на скамейке запасных. Слухи о его уходе усилились даже после зимнего перерыва, и предполагалось, что Ивич может стать тренером московского «Спартака», но эти новости были опровергнуты инсайдерами. Хотя на данный момент «Краснодар» отстаёт от великого «Зенита» всего на одно очко, Ивич был уволен с должности тренера после трёх неудач подряд».

Издание Danas пишет, что у увольнения «нет логического объяснения»: «Владимир Ивич восхваляется отечественной публикой как тренер, который радовал всех в российском футболе. Он был признан лучшим тренером осенней части РПЛ, но после всего трёх плохих результатов весной руководство клуба приняло решение его уволить. Не исключено, что клуб раздражали публикации местных СМИ, которые в последние дни связывали Ивича с московским «Спартаком».

Хотя такие утверждения были опровергнуты, взаимное доверие, вероятно, было подорвано».

«Шок для всех, сказка закончилась, – пишет Sportal. – Отлично выглядели Владимир Ивич и «Краснодар» в Российской Премьер-Лиге, но неожиданно сотрудничеству пришёл конец. Ещё недавно Ивич был героем Краснодара, а теперь он уже бывший. После зимнего перерыва в чемпионате России и двух матчей без побед, то есть ничьей и поражения, а затем и вылета из Кубка, серба уволили. Руководству не хватило терпения».

«До зимнего перерыва ни у кого в России не было дилеммы: Владимир Ивич был лучшим тренером осенней части чемпионата, – пишет Direktno. – Все сходились во мнении, что его команда играла хорошо и приятно. Но сейчас как будто кто-то стёр эти результаты ластиком. Как будто ничего и не произошло, а сербский стратег не сделал с «Краснодаром» ничего хорошего. Да, с момента возобновления сезона «Краснодар» находится в свободном падении: команда не одерживала побед в двух турах Премьер-лиги, а также потерпела поражение в Кубке от «Химок». Однако Владимир Ивич также не получил того усиления, на котором настаивал и которое было ему обещано».

Но больше всего, кажется, расстроились в издании Soccer Sportal, обрушив весь гнев на Сергея Галицкого. Подзаголовок статьи Алексы Радосавлевич гласит: «Сергей Галицкий – русский Доктор Зло».

«Если вы помните знаменитую комедию «Остин Пауэрс», то там заклятый враг главного героя – Доктор Зло, – объясняет мысль автор. – Сверхбогатый олигарх и владелец злой международной корпорации, который тратит деньги только на удовлетворение своих эксцентричных потребностей. Именно так раньше действовала корпоративная политика «Краснодара». Почему мы так говорим? Потому что уже некоторое время ходят слухи, что Сергею Галицкому не нравится, как играл «Краснодар». Да, вы правильно прочитали. Хотя команда выиграла осеннюю часть чемпионата впервые с момента своего основания полтора десятилетия назад. Конечно, это не единственная теория, но ясно, что причина чего-то подобного крайне эксцентрична. И что хуже всего, это происходит не в первый раз с Ивичем – подобное случилось с ним в «Уотфорде». И мы знаем, что владелец этого клуба – огромный чудак по имени Джампаоло Поццо, который меняет тренеров чаще, чем нижнее бельё.

Что здесь точно понятно – если у руководства «Краснодара» такой короткий фитиль и там не знают значение термина «терпение», амбиции стать чемпионами останутся лишь несбыточной мечтой».