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Тренер одесского «Черноморца» не вернулся на Украину после сборов в Турции

Тренер одесского «Черноморца» не вернулся на Украину после сборов в Турции
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Тренер по физподготовке одесского «Черноморца» Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после сборов команды в Турции, сообщает Sport.ua.

По информации источника, 36-летний специалист не сел на самолёт в Анталье, который должен был вылететь в Кишинёв, хотя билет для него был куплен. Отмечается, что, вероятнее всего, Касьяненко уехал с семьёй в Майами (США), где планирует жить в ближайшее время. Представители «Черноморца» уже заявили о намерении лишить специалиста тренерской лицензии.

Касьяненко – уроженец Луганска. Тренер имеет опыт работы в штабе казахстанской «Астаны» вместе с Андреем Тихоновым и Полом Эшуортом.

Напомним, в октябре прошлого года сразу несколько украинских спортсменов и тренеров не вернулись в страну из заграничных сборов. Большой резонанс вызвала история с футболистом «Шахтёра» Александром Роспутько, уехавшим в Россию. За границей также остались двое сотрудников ещё одного футбольного клуба — женского «Кривбасса» из Кривого Рога.

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