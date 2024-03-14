Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Спортинг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Аргентины представила новую форму, вдохновлённую победой на ЧМ-2022

Сборная Аргентины представила новую форму, вдохновлённую победой на ЧМ-2022
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Аргентины представила обновлённые комплекты игровой формы. Техническим спонсором бело-голубых выступит известный немецкий экипировщик adidas, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины. Отмечается, что новые комплекты вдохновлены победой команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Напомним, в решающем матче мундиаля аргентинцы обыграли Францию в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 по пен.).

Фото: afa.com

Фото: afa.com

Домашний комплект выполнен в традиционных бело-голубых цветах. Гостевая форма сделана в синем цвете со светло-голубыми вставками, символизирующими флаги болельщиков на стадионах.

Отметим, что сборная Аргентины по футболу выигрывала чемпионат мира трижды — в 1978, 1986 и 2022 годах. Также «альбиселесте» завоёвывали Кубок Америки 11 раз, последний из них — в 2021 году.

Ранее снимками обновлённой игровой формы для Евро-2024 поделилась сборная Испании.

Материалы по теме
Фото
Сборная Испании представила форму на Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android