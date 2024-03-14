Шишкин: Божович говорил: «Гуляйте, идите по ресторанам, но чтоб в отеле никого не видел»

Бывший российский футболист Роман Шишкин поделился впечатлениями от совместной работы с Миодрагом Божовичем.

«Он хороший специалист, в России его любят все футболисты. Основное — это человеческие качества. Я могу только догадываться, чего ему не хватало — у него были не напряжные сборы. Все это отмечают.

Когда я, Самедов и Ананидзе в 2019 году поехали в аренду в «Крылья», на сборах было по одной тренировке. Божович сразу дал понять, что кому больше 30 — тренируются только вечером. Вспоминаю момент, когда он пришёл в «Локомотив». Мы хорошо шли, выигрывали, а в конце сезона на дистанции нам не хватило сил. В плане тренировочного процесса, думаю, Божович всем футболистам нравится (смеётся). Хочется вспоминать о нём только положительное.

У него ещё такой запоминающийся акцент… В тренировочном процессе он мог любого потроллить и подколоть. При этом всегда заходило! Шуток было много, но я бы выделил его необычный подход к работе. У него в недельном цикле на сборах была одна очень хорошая нагрузочная тренировка. После неё сидим в отеле или на базе, а вечером в чат от Божовича прилетает сообщение: завтра выходной. Мы смотрим на друг друга в недоумении: как так?

На сборах тоже после игры он мог дать выходной. А потом ещё на следующий день тренировка только вечером. То есть можно было вообще в Москву улететь. При этом он прямо говорил: «Ребят, у вас выходной. Чтобы в отеле вообще никого не видел. Гуляйте, идите по ресторанам, что хотите делайте. Но в отеле чтобы никого не было», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.