Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии на мартовские товарищеские матчи

Сразу четыре футболиста из Российской Премьер-Лиги вызваны в сборную Колумбии на мартовские товарищеские матчи с Испанией и Румынией, сообщает пресс-служба южноамериканской команды. В список, состоящий из 26 игроков, попали нападающие Джон Кордоба («Краснодар») и Маттео Кассьерра («Зенит»), а также полузащитники Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва) и Кевин Кастаньо («Краснодар»).
Отметим, что главный тренер колумбийцев Нестор Лоренцо также вызвал в сборную таких звёзд, как Давид Оспина («Ан-Наср»), Хамес Родригес («Сан-Паулу) и Луис Диас (»Ливерпуль").
Напомним, в пятницу, 22 марта, сборная Колумбии сыграет с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. Через несколько дней, 26 марта, колумбийцы сразятся с национальной командой Румынии (22:15 мск).
- 14 марта 2024
-
15:15
-
15:00
-
14:54
-
14:52
-
14:47
-
14:41
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
14:31
-
14:28
-
14:23
-
14:20
-
14:10
-
14:07
-
13:56
-
13:50
-
13:50
-
13:46
-
13:44
-
13:42
-
13:32
-
13:25
-
13:20
-
13:18
-
13:09
-
13:01
-
12:55
-
12:50
-
12:46
-
12:45
-
12:39
-
12:33
-
12:25
-
12:21