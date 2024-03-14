Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Колумбии на мартовские товарищеские матчи

Сразу четыре футболиста из Российской Премьер-Лиги вызваны в сборную Колумбии на мартовские товарищеские матчи с Испанией и Румынией, сообщает пресс-служба южноамериканской команды. В список, состоящий из 26 игроков, попали нападающие Джон Кордоба («Краснодар») и Маттео Кассьерра («Зенит»), а также полузащитники Хорхе Карраскаль («Динамо» Москва) и Кевин Кастаньо («Краснодар»).

Отметим, что главный тренер колумбийцев Нестор Лоренцо также вызвал в сборную таких звёзд, как Давид Оспина («Ан-Наср»), Хамес Родригес («Сан-Паулу) и Луис Диас (»Ливерпуль").

Напомним, в пятницу, 22 марта, сборная Колумбии сыграет с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. Через несколько дней, 26 марта, колумбийцы сразятся с национальной командой Румынии (22:15 мск).