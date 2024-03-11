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Стал известен состав сборной России на матчи с Сербией и Парагваем

Для участия в мартовских товарищеских матчах с Сербией и Парагваем в сборную России вызваны 28 футболистов. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Фото: Пресс-служба сборной России

Фото: Пресс-служба сборной России

Состав сборной России:

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Андрей Лунёв («Карабах»).

Защитники: Юрий Горшков («Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив» Москва), Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Даниил Хлусевич («Спартак» Москва).

Полузащитники: Арсен Захарян («Реал Сосьедад»), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Иван Обляков (ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция), Александр Черников («Краснодар»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба — «Спартак» Москва), Андрей Мостовой («Зенит» Санкт-Петербург).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Ранее сборная Сербии огласила свой состав на мартовский тренировочный сбор.