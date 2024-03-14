Роман Шишкин рассказал, чем удивлял в «Спартаке» Микаэль Лаудруп

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился воспоминаниями о совместной работе с Микаэлем Лаудрупом, который в своё время тренировал красно-белых.

«С Лаудрупом у меня ассоциация больше как с футболистом, чем с тренером. У него был хороший сезон с «Хетафе». Естественно, руководство «Спартака» опять пошло в сторону легионера.

По человеческим качествам, профессионализму и подходу к работе вообще никаких вопросов не было. У него было классное отношение к команде. Лаудруп практически на каждой тренировке играл с нами, участвовал в «квадрате». И бегал с игроками на равных — потрясающий мастер! Видно, что один из лучших футболистов своего поколения. Поэтому для меня он больше футболист. Даже сейчас, спустя столько времени, он нигде не всплывает как тренер. Не знаю, тренирует или нет. Но по человеческим качествам всё было хорошо. Может, потому и не хватило результата», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.