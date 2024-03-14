Богосавац — о налоге на легионеров в РПЛ: нет проблем, получу российский паспорт

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац рассказал, что возможное введение налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге проблемой для него не станет. Сербский футболист готов оформить российское гражданство.

«В России могут ввести налог на легионеров? Нет проблем, я получу российский паспорт (смеётся). Пока не говорил об этом с руководством «Ахмата», но, думаю, сделаем это в скором времени. Российский паспорт — хорошая идея. Русские и сербы — братья!» — приводит слова Богосаваца Sport24.

Мирославу 27 лет, за «Ахмат» он выступает с лета 2020 года. В нынешнем сезоне серб провёл 21 матч во всех турнирах, записав на свой счёт одну результативную передачу. Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2024 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника «Ахмата» в 3,5 млн.