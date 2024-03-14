Роман Шишкин: с Карпиным в «Спартаке» вообще не было контакта

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос, почему у него не сложились отношения с Валерием Карпиным.

«У меня нет объяснения. Не могу понять. Я вернулся из аренды в «Крыльях», а он на тот момент уже был главным тренером «Спартака». Я поехал на сборы, но меня вообще никак не рассматривали, хотя в команде я был с 2006 года. Я был молод, но партнёры относились ко мне как к состоявшемуся футболисту. Может быть, Карпин что-то не рассмотрел во мне.

У нас с ним не было вообще никакого контакта. Начался сезон, а меня не рассматривали даже как запасного. Непонятно, с чем это было связано. В итоге летом пришлось искать вариант. Может быть, внутри тренерского штаба ходили какие-то разговоры, но мне никто ничего не объяснял. Была возможность перед стартом сезона поехать в аренду в «Амкар», но я отказался — неудачный опыт с «Крыльями» напугал и оттолкнул. Решил, что буду доказывать в «Спартаке». В итоге меня перевели на индивидуальные тренировки. Две недели я сам бегал по кругу, а потом вернулся», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.