Шишкин: со стороны Карреры был интерес ко мне. Естественно, Сёмину это не понравилось

Бывший российский футболист Роман Шишкин рассказал, как могу вернуться из «Локомотива» в «Спартак», когда красно-белых тренировал Массимо Каррера.

«Тогда были не лучшие времена в «Локомотиве» — мы ковырялись где-то в середине таблицы. В тот период я ещё заболел на долгое время, выбыл из состава. Во время отпуска по почте пришло сообщение, что я не еду на сборы. Естественно, я удивился. Позвонил в клуб и услышал: «Юрий Палыч так решил». Но я на тот момент уже примерно понимал, что ему не нужен.

Тут тоже вопрос, как с Карпиным. В 2010 году Палыч меня брал, реанимировал карьеру, а тут я ему стал не нужен. Могу только догадываться, почему. У меня был вариант вернуться в «Спартак». Денис Глушаков об этом говорил, и я действительно встречался с людьми, которые могли заняться этим вопросом. Я знаю, что со стороны Карреры тоже был интерес. Естественно, Юрию Палычу это не понравилось. Плюсом тогда я ещё мало играл. Возможно, это взаимосвязано», — рассказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.