Хавбек «Ливерпуля» Собослаи: хочу выиграть все трофеи в этом сезоне

Венгерский полузащитник «Ливерпуля» Доминик Собослаи заявил, что хочет выиграть все четыре трофея по итогам нынешнего сезона.

«Мы уже выиграли один (Кубок лиги. — Прим. «Чемпионата»), осталось ещё три. Лично я хочу выиграть их все. Но мы должны идти от матча к матчу и не заглядывать так далеко вперёд. У нас неплохие шансы выиграть ещё три трофея, но спроси вы у игроков «Манчестер Сити» и «Арсенала» насчёт их шансов на титул, и они скажут то же самое. Мы должны усердно работать, само по себе ничего в руки не упадёт», — приводит слова Собослаи британское издание Liverpool Echo.

Напомним, в феврале «Ливерпуль» завоевал Кубок английской лиги, обыграв в финале «Челси». После 28 туров АПЛ нынешнего сезона «красные» располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав 64 очка и уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям.