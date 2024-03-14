«СКА-Хабаровск» в серии пенальти переиграл «Сочи» в матче 1/4 финала Кубка России

Завершился матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Игра началась в 15:30 по московскому времени. Основное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались хабаровчане (4:2, пен). Таким образом, «Сочи» покидает турнир, а «СКА-Хабаровск» продолжает своё выступление в нём.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сочинцы вышли вперёд на 23-й минуте благодаря голу венесуэльского форварда Сауля Гуарирапы — 1:0. На 74-й минуте встречи нападающий хозяев Альбек Гонгапшев сравнял счёт в матче.

Ранее «Сочи» занял третье место в группе A, где соперниками были ЦСКА, «Оренбург» и «Факел». В 1/8 финала Пути регионов «СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» (Таганрог) со счётом 2:0.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 20 матчей. «СКА-Хабаровск» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 25 очков за 22 матча.