Защитник «Сочи» Дркушич: попасть со сборной Словении на чемпионат Европы — мечта

Центральный защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался о возможном попадании в заявку сборной Словении на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля этого года.

«Конечно, я хочу попасть на чемпионат Европы 2024 года в составе сборной Словении. Это мечта каждого ребёнка, играющего в футбол, выступать в составе сборной на большом турнире. Так что надеюсь, что хорошо сыграю за «Сочи» и потом помогу Словении на чемпионате Европы», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная Словении на Евро-2024 попала в группу C. Балканцам будут противостоять команды Англии, Дании и Сербии.

Дркушич выступает за «Сочи» с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за южан 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.