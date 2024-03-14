Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших игроков АПЛ

Интернет-портал Transfermarkt назвал самых подорожавших футболистов английской Премьер-лиги после очередного обновления рыночных стоимостей.
Лидером рейтинга стал 18-летний полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. Рыночная стоимость молодого футболиста выросла на € 29 млн и теперь составляет € 35 млн.
Топ-10 самых подорожавших игроков АПЛ:
1. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», € 35 (+29) млн).
2. Филип Фоден («Манчестер Сити», € 130 (+20) млн).
3. Айван Тони («Брентфорд», € 50 (+15) млн).
4. Педру Нету («Вулверхэмптон», € 55 (+13) млн).
5. Конор Брэдли («Ливерпуль», € 15 (+13) млн).
6. Букайо Сака («Арсенал», € 130 (+10) млн).
7. Дуглас Луис («Астон Вилла», € 70 (+10) млн).
8. Коул Палмер («Челси», € 55 (+10) млн).
9. Жоао Педро («Брайтон») € 45 (+10) млн.
10. Матеус Кунья («Вулверхэмптон», € 42 (+10) млн).