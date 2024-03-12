Коул Палмер объяснил свой переход из «Манчестер Сити» в «Челси»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер ответил на вопрос, почему решил покинуть «Манчестер Сити» и перейти в лондонскую команду.

«Я решил покинуть «Манчестер Сити», так как думал, что готов выходить на поле каждую неделю. Именно поэтому я перешёл в «Челси». Я хотел демонстрировать свои способности регулярно. К счастью, это окупилось», — приводит слова Палмера журналист Фабрицио Романо в соцсетях со ссылкой на Sky Sports.

Палмер является воспитанником «Манчестер Сити». Полузащитник перешёл в «Челси» в пocледний день прошлогоднего летнего трансферного окна за € 47 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за лoндонцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 11 результативными передачами. Кoнтракт футболиста с лондонским клубом действует до конца июня 2030 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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