Председатель совдира «Динамо» Гафин оценил идею о введении налога на легионеров

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением относительно идеи о введении налога на иностранных игроков.

«Личное моё мнение — любое изменение в системе должно быть анонсировано заранее, чтобы клубы могли к этому подготовиться. Если подобная система будет меняться ежегодно, планирование состава и бюджета будет затруднено.

Мы в соответствии со спортивной стратегией планируем состав на несколько сезонов вперёд. Если новое правило будет актуально, то его должны обсудить с клубами и анонсировать как минимум за несколько сезонов», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что со следующего сезона в РПЛ может быть введён налог на легионеров. Согласно проекту, клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил, что инициатива введения такого налога будет рассмотрена уже в ближайшее время.