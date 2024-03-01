Президент «Ростова» Арутюнянц: преимущества налога на легионеров? Никаких

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц (на фото справа) высказался относительно идеи о потенциальном введении налога на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Мнение о налоге на легионеров? Отрицательное. Какие преимущества у этого налога? На мой взгляд — никаких. Деньги на детский футбол и так поступают, он развивается. Это просто ещё одна финансовая нагрузка на клуб. У нас что, у всех такое хорошее финансовое положение? Есть клубы с небольшими бюджетами, и финансов из-за налога у них станет ещё меньше. Что в этом хорошего?», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что со следующего сезона в РПЛ может быть введён налог на легионеров. Согласно проекту, клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подтвердил, что инициатива введения такого налога будет рассмотрена уже в ближайшее время.