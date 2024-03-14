Жеребьёвка Кубка России: дата, где смотреть, во сколько начало

Жеребьёвка полуфинальных матчей Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России пройдёт в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» завтра, 15 марта. Начало жеребьёвки — в 13:00 мск. Жеребьёвку проведёт заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Ирина Посиренина.
В полуфинальных матчах Пути РПЛ Кубка России примут участие московский ЦСКА, санкт-петербургский «Зенит», столичный «Спартак» и калининградская «Балтика».
Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов данного соревнования сыграют «Ростов», московское «Динамо», «Химки», «Ахмат», «Урал», «СКА-Хабаровск», «Оренбург» и московский «Локомотив»
Матчи второго раунда 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля.