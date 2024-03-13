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Марио Фернандес: «Зенит» — великая команда и будет бороться за Кубок России

Марио Фернандес: «Зенит» — великая команда и будет бороться за Кубок России
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Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес высказался после победы клуба над московским «Динамо» (2:0) в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
13 марта 2024, среда. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кассьерра – 13'     2:0 Кассьерра – 21'    

«Зенит» будет бороться в этом году за Кубок России. Мы относимся к великой команде «Зенит». Стараемся во всех матчах побеждать», — предаёт слова Марио Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня, 13 марта, прошёл матч между «Зенитом» и «Динамо» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Петербуржцы одержали победу со счётом 2:0. В этой встрече отличился Матео Кассьерра, оформивший дубль. Колумбийский футболист забил на 13-й и 21-й минуте. Предыдущая встреча команд завершилась со счётом 1:0 в пользу динамовцев. Тогда на 74-й минуте отличился Фёдор Смолов.

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