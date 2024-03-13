Марио Фернандес: «Зенит» — великая команда и будет бороться за Кубок России

Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес высказался после победы клуба над московским «Динамо» (2:0) в матче четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Зенит» будет бороться в этом году за Кубок России. Мы относимся к великой команде «Зенит». Стараемся во всех матчах побеждать», — предаёт слова Марио Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Сегодня, 13 марта, прошёл матч между «Зенитом» и «Динамо» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Петербуржцы одержали победу со счётом 2:0. В этой встрече отличился Матео Кассьерра, оформивший дубль. Колумбийский футболист забил на 13-й и 21-й минуте. Предыдущая встреча команд завершилась со счётом 1:0 в пользу динамовцев. Тогда на 74-й минуте отличился Фёдор Смолов.