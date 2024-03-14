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Определились возможные соперники «Спартака» и «Зенита» по полуфиналу Кубка России

Сегодня, 14 марта, завершились последние матчи 1/4 финала Фонбет Кубка России, по итогам которых определились возможные соперники «Спартака» и «Зенита» по полуфиналу турнира. Матчи второго раунда 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России пройдут 2-4 апреля.

Санкт-Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» могут сыграть с ЦСКА или калининградской «Балтикой», также сине-бело-голубые и красно-белые могут попасть друг на друга.

Напомним, жеребьёвка полуфинальных матчей Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России пройдёт в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» завтра, 15 марта. Начало жеребьёвки — в 13:00 мск. Жеребьёвку проведёт заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Ирина Посиренина.