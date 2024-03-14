Абаскаль: Зобнин перед матчем взял слово, у меня были мурашки. Я счастлив

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о речи полузащитника команды Романа Зобнина перед ответным матчем 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:2.

«Я в «Спартаке» почти два года. В раздевалке Зобнин взял слово, у меня были мурашки по коже. Он сказал всей команде слова, потому что под критикой не только я, а вся команда.

Я понял, что люди готовы биться. Мы тоже готовы вкладываться и помогать игрокам. Такие моменты делают меня счастливым», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.