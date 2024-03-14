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Умяров: задача — победа в Кубке России, у «Спартака» других быть не может

Умяров: задача — победа в Кубке России, у «Спартака» других быть не может
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о целях красно-белых в Фонбет Кубке России.

«Здесь нет такого, что мы кого-то хотим. Главное — проходить дальше. Без разницы, кого проходить и на каком этапе. Постараемся всех обыграть. Конечно, задача — победа в кубке. У «Спартака» других задач не может быть», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 14 марта, «Спартак» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России обыграл «Оренбург» со счётом 3:1 и вышел в полуфинал этого соревнования.

На десятой минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани. На 36-й минуте счёт в матче сравнял нападающий красно-белых Александр Соболев.

На 65-й минуте нападающий Антон Зиньковский вывел красно-белых вперёд. На 68-й минуте третий гол «Спартака» в матче забил центральный защитник Срджан Бабич.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'
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