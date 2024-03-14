Умяров: задача — победа в Кубке России, у «Спартака» других быть не может

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о целях красно-белых в Фонбет Кубке России.
«Здесь нет такого, что мы кого-то хотим. Главное — проходить дальше. Без разницы, кого проходить и на каком этапе. Постараемся всех обыграть. Конечно, задача — победа в кубке. У «Спартака» других задач не может быть», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, сегодня, 14 марта, «Спартак» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России обыграл «Оренбург» со счётом 3:1 и вышел в полуфинал этого соревнования.
На десятой минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани. На 36-й минуте счёт в матче сравнял нападающий красно-белых Александр Соболев.
На 65-й минуте нападающий Антон Зиньковский вывел красно-белых вперёд. На 68-й минуте третий гол «Спартака» в матче забил центральный защитник Срджан Бабич.
- 14 марта 2024
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