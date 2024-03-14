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Умяров: не первый раз разговоры об увольнении в «Спартаке» — мы бьёмся за тренера

Умяров: не первый раз разговоры об увольнении в «Спартаке» — мы бьёмся за тренера
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором его команда обыграла «Оренбург» со счётом 3:1 и вышла в полуфинал этого соревнования.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Горбани – 10'     1:1 Соболев – 36'     2:1 Зиньковский – 65'     3:1 Бабич – 68'    
Удаления: нет / Полуяхтов – 84'

«Главное — это победа. Хорошо, что не пришлось ждать пенальти или напряжённую концовку. Хорошо, что удалось до 70 минуты забить третий и играть спокойно в концовке.

Когда 0:1, хочется хорошо начать и побыстрее забить. Когда пропустили гол на старте игры, это могло нас подбить. Хорошо, что успели забить в первом тайме. На второй тайм выходили с настроем забить как можно больше.

Мы всегда бьёмся за тренера, за болельщиком и за клуб. Уже не первый раз происходят разные разговоры об увольнениях в «Спартаке», поэтому мы в этом не участвуем. Внешне видели новости, особо не вчитывались», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Турнирная сетка Кубка России
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