Умяров: не первый раз разговоры об увольнении в «Спартаке» — мы бьёмся за тренера

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о минувшем матче 1/4 финала Фонбет Кубка России, в котором его команда обыграла «Оренбург» со счётом 3:1 и вышла в полуфинал этого соревнования.

«Главное — это победа. Хорошо, что не пришлось ждать пенальти или напряжённую концовку. Хорошо, что удалось до 70 минуты забить третий и играть спокойно в концовке.

Когда 0:1, хочется хорошо начать и побыстрее забить. Когда пропустили гол на старте игры, это могло нас подбить. Хорошо, что успели забить в первом тайме. На второй тайм выходили с настроем забить как можно больше.

Мы всегда бьёмся за тренера, за болельщиком и за клуб. Уже не первый раз происходят разные разговоры об увольнениях в «Спартаке», поэтому мы в этом не участвуем. Внешне видели новости, особо не вчитывались», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.