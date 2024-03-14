Литвинов высказался о слухах о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов после выхода красно-белых в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России прокомментировал слухи о возможной отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

«Не знаю, зависела ли судьба тренера от этого матча. Если честно, в команде мы это не обсуждаем. В прессе многое пишут, но мы не реагируем на эти моменты. Могут много чего написать, чтобы позлить команду или ещё что-то. Мы просто играем в свою игру и бьёмся за всю команду», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня, 14 марта, состоялся ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Оренбургом». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:1. По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» выиграл у «Оренбурга» со счётом 3:2.

Первый матч между этими командами на данном этапе состоялся в Оренбурге и завершился минимальной победой хозяев — 1:0. Единственный гол в матче был забит с 11-метровой отметки, а его автором стал Николай Титков.