Тренер «Балтики» Игнашевич: в Кубке результат не всегда определяет уровень мастерства

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

«Поздравляю всех болельщиков «Балтики», кто верил, верит в команду. Хочу сказать, что в кубковых матчах не всегда определяет уровень мастерства итоговый результат, а характер, стойкость, терпение, хладнокровие — сегодня было в избытке с нашей стороны. Ещё раз поздравляю ребят с заслуженной победой!», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале.

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, подопечные Сергея Игнашевича продолжат борьбу за трофей в полуфинале Пути РПЛ.