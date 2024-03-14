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Тренер «Балтики» Игнашевич: в Кубке результат не всегда определяет уровень мастерства

Тренер «Балтики» Игнашевич: в Кубке результат не всегда определяет уровень мастерства
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ)
14 марта 2024, четверг. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
6 : 7
Балтика
Калининград
1:0 Тикнизян – 3'     1:1 Козлов – 53'    

«Поздравляю всех болельщиков «Балтики», кто верил, верит в команду. Хочу сказать, что в кубковых матчах не всегда определяет уровень мастерства итоговый результат, а характер, стойкость, терпение, хладнокровие — сегодня было в избытке с нашей стороны. Ещё раз поздравляю ребят с заслуженной победой!», — приводит слова Игнашевича пресс-служба «Балтики» в телеграм-канале.

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, подопечные Сергея Игнашевича продолжат борьбу за трофей в полуфинале Пути РПЛ.

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