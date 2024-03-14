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«Милан» уверенно обыграл «Славию» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы

«Милан» уверенно обыграл «Славию» и вышел в 1/4 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались чешская «Славия» и итальянский «Милан». Команды играли на стадионе «Фортуна Арена» в Праге, Чехия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 20:45 мск. Гости одержали победу со счётом 3:1.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 20:45 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
1 : 3
Милан
Милан, Италия
0:1 Пулишич – 33'     0:2 Лофтус-Чик – 36'     0:3 Леау – 45+6'     1:3 Юрасек – 84'    
Удаления: Голеш – 20' / нет

На 20-й минуте хозяева поля остались вдесятером после удаления полузащитника Томаша Голеша. На 33-й минуте американский игрок «Милана» Кристиан Пулишич вывел свою команду вперёд. Спустя три минуты Рубен Лофтус-Чик удвоил преимущество «россонери». На 45+6-й минуте португалец Рафаэль Леау сделал счёт 3:0. «Славия» смогла отыграть один мяч на 84-й минуте. Его автором стал Матей Юрасек.

Напомним, первый матч закончился победой «Милана» со счётом 4:2. Таким образом, итальянский клуб выступит в 1/4 финала турнира.

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