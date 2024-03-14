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Ла Лига подаст жалобу на фанатов «Атлетико», оскорблявших Винисиуса на почве расизма

Ла Лига намерена подать жалобу на болельщиков мадридского «Атлетико», которые в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1; сер. пен. 3:2) оскорбляли вингера столичного «Реала» Винисиуса Жуниора, скандируя «Винисиус — шимпанзе». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, Ла Лига настроена осудить действия данных болельщиков, несмотря на то, что оскорбительные скандирования в адрес Винисиуса осуществлялись в матче, который проводился не под её эгидой.

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Напомним, за день до этого, 12 марта, перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи» фанаты каталонского клуба скандировали «Винисиус, умри!».

Ранее Ла Лига инициировала расследование из-за того, что во время матча 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2) юный поклонник «летучих мышей» называл Винисиуса «обезьяной».