«Дзюба удивил». Голкипер «Балтики» рассказал о серии пенальти в игре с «Локомотивом»

Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о серии послематчевых 11-метровых в победной игре с «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Напомним, основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались игроки калининградцев — 7:6.

«Перед серией пенальти тренер показал мне шпаргалку с игроками, которых мы разбирали до игры: Дзюба, Миранчук, Сулейманов. Я знал, как пробьют некоторые футболисты, в остальных случаях прыгал по интуиции. Кто‑то удивил? Дзюба пробил не как обычно. Он бьёт по вратарю, а сейчас выбрал угол и ударил сразу туда.

Путь регионов не был бы проще для клуба? Не знаю. Честно, я уже запутался, где мы (смеётся). Главное, что прошли», — приводит слова Латышонка «Матч ТВ».

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. Таким образом, подопечные Сергея Игнашевича продолжат борьбу за трофей в полуфинале Пути РПЛ.