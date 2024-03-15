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Левандовски: для меня всё очевидно, я останусь в «Барселоне» на следующий сезон

Левандовски: для меня всё очевидно, я останусь в «Барселоне» на следующий сезон
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос о своём будущем в каталонском клубе.

«Для меня всё очевидно, я останусь в «Барселоне» на следующий сезон. В один момент кто-то пишет что-то одно, в другой день совершенно противоположное, однако для меня всё ясно», — приводит слова Левандовски журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что руководство каталонского клуба прорабатывает варианты с тем, чтобы грядущем летом продать 35-летнего футболиста в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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