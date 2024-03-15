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Защитник «Спартака» Бабич: я поеду в сборную Сербии, было обновление

Центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич, изначально не попавший в окончательный список игроков сборной Сербии на товарищеские матчи с Россией и Кипром, заявил, что всё-таки был вызван в сербскую национальную команду.

«Как отреагировал на отсутствие в составе сборной? Я в составе, было обновление. Я поеду в национальную команду», — приводит слова Бабича ТАСС.

Изначально из игроков Российской Премьер-Лиги вызов в сборную Сербии получили Милан Гаич (ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит») и Саша Зделар (ЦСКА).

Напомним, товарищеский матч сборной России с Сербией пройдёт 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.