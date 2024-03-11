Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Три игрока из РПЛ вызваны в сборную Сербии на товарищеский матч с Россией

Три игрока из РПЛ вызваны в сборную Сербии на товарищеский матч с Россией
Комментарии

Пресс-служба сборной Сербии опубликовала в соцсети Х (ранее Twitter) окончательный список футболистов, вызванных в национальную команду на предстоящие товарищеские матчи с Россией (21 марта) и Кипром (25 марта).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Из игроков Российской Премьер-Лиги вызов в сборную получили Милан Гаич (ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит») и Саша Зделар (ЦСКА). Отметим, что центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич отсутствует в окончательном списке.

Фото: Аккаунт сборной Сербии в соцсети Х

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Материалы по теме
Писарев — о матчах России с Сербией и Парагваем: уникальная возможность в условиях бана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android