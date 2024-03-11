Три игрока из РПЛ вызваны в сборную Сербии на товарищеский матч с Россией

Пресс-служба сборной Сербии опубликовала в соцсети Х (ранее Twitter) окончательный список футболистов, вызванных в национальную команду на предстоящие товарищеские матчи с Россией (21 марта) и Кипром (25 марта).

Из игроков Российской Премьер-Лиги вызов в сборную получили Милан Гаич (ЦСКА), Страхиня Эракович («Зенит») и Саша Зделар (ЦСКА). Отметим, что центральный защитник московского «Спартака» Срджан Бабич отсутствует в окончательном списке.

Фото: Аккаунт сборной Сербии в соцсети Х

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».