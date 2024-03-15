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«Ливерпуль» разгромил «Спарту» и прошёл в 1/4 финала Лиги Европы

«Ливерпуль» разгромил «Спарту» и прошёл в 1/4 финала Лиги Европы
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Завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встречались английский «Ливерпуль» и чешская «Спарта» из Праги. Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Артур Суареш Диаш. Матч завершился победой хозяев со счётом 6:1. Счёт по сумме двух встреч 11:2 в пользу «Ливерпуля».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте счёт в матче открыл нападающий мерсисайдцев Дарвин Нуньес. На восьмой минуте полузащитник Бобби Кларк удвоил преимущество хозяев. На десятой минуте третий гол «Ливерпуля» забил вингер Мохамед Салах. На 14-й минуте крайний нападающий Коди Гакпо забил четвёртый гол мерсисайдцев. На 42-й минуте нападающий «Спарты» Велько Бирманчевич сократил отставание своей команды.

На 48-й минуте хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи забил пятый гол мерсисайдцев. На 55-й минуте Гакпо оформил дубль.

Напомним, первая встреча между командами состоялась 14 марта и проходила на стадионе «ЭПЕТ Арена — Летна» в Праге. В той игре голами в составе английской команды отметились полузащитники Алексис Мак Аллистер и Доминик Собослаи, а также вингер Луис Диас и нападающий Дарвин Нуньес, оформивший дубль. Кроме того, защитник мерсисайдцев Конор Брэдли забил гол в свои ворота.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
14 марта 2024, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
6 : 1
Спарта П
Прага, Чехия
1:0 Нуньес – 7'     2:0 Кларк – 8'     3:0 Салах – 10'     4:0 Гакпо – 14'     4:1 Бирманчевич – 42'     5:1 Собослаи – 48'     6:1 Гакпо – 55'    
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