Дзюба сокрушался от промаха, медведь с балалайкой развлекал фанатов. Фото поражения «Локо»

14 марта в Москве на стадионе «РЖД Арена» во втором матче 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ) «Балтика» одержала победу над «Локомотивом». Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Исход встречи решился в серии пенальти, где сильнее оказалась команда Сергея Игнашевича (7:6).

Стоит отметить, что полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил повреждение во втором тайме и не смог продолжить игру. Футболист был заменён на 60-й минуте.

Напомним, первая встреча между этими командами проходила в Калининграде и завершилась вничью со счётом 2:2. В составе «Балтики» голами отметились Тигран Ованесян и Натан Гассама. У железнодорожников дубль оформил нападающий Тимур Сулейманов.

Лучшие кадры с матча «Локомотив» — «Балтика» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.