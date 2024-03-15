Экс-игрок сборной России поделился ожиданиями от матчей с Сербией и Парагваем

Бывший футболист сборной России Фёдор Кудряшов рассказал об ожиданиях от товарищеских матчей национальной команды России с Сербией и Парагваем.

«На матче с Сербией буду сто процентов, и на вторую игру с Парагваем, надеюсь, тоже успею билеты купить. Очень хорошие соперники. Надеюсь, наша сборная покажет себя с самой лучшей стороны, потому что по сравнению с прошлогодними соперниками это уже команды другого уровня. Очень интересно посмотреть матч именно с сербами, потому что это братский народ. Надеюсь, что Сербия приедет в боевом составе и вызов в национальную сборную получат лучшие. Я знаю, что многие сербские футболисты очень любят Россию», – приводит слова Кудряшова «РИА Новости».

Напомним, игра сборных России и Сербии состоится 21 марта, матч со сборной Парагвая – 25 марта. Обе встречи пройдут на «Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

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