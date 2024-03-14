Джокович может посетить матч Россия — Сербия после снятия с «Мастерса» в Майами

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович может посетить товарищеский матч между сборными России и Сербии, сообщает «Матч ТВ».

Сегодня, 14 марта, спортсмен принял решение сняться с турнира серии «Мастерс» в Майами (США). С представителями Джоковича возобновлены переговоры по поводу приезда теннисиста в Москву. Ранее сообщалось, что Джокович не сможет посетить встречу из-за плотного календаря.

Напомним, матч между сборными командами России и Сербии состоится 21 марта в Москве на стадионе «Динамо». Джокович — любитель футбола и поклонник сербского футбольного клуба «Црвена Звезда» и португальской «Бенфики». Отец Джоковича любит «Милан» и передал любовь к этому футбольному клубу сыну.