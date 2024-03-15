Защитник «Родины» высказался о работе главного арбитра в кубковом матче с «Уралом»

Защитник «Родины» Марсиньо высказался о работе главного арбитра Алексея Сухого в четвертьфинальном матче Кубка России с «Уралом» (1:1, 2:4 – по пенальти).

27-летний бразилец считает, что судья интерпретировал эпизод в штрафной площади в пользу соперника, потому что он представляет Премьер-лигу.

«Не считаю, что мы проиграли. Мы сыграли вничью, а всё решила серия пенальти. Счет 1:1 не прервал нашу успешную серию в сезоне. Мы не так сильно расстроились, потому что показали, что на равных можем играть с клубом РПЛ.

Пенальти? Это спорный момент. Надо понимать, что «Урал» — команда премьер‑лиги, если есть спорный эпизод, судья интерпретирует его в пользу соперника. Не думаю, что он специально ошибся. На поле арбитр самый главный человек, он принял такое решение. С ним надо согласиться, играть дальше», — приводит слова Масиньо «Матч ТВ».

При счете 1:0 в ворота «Родины» на 75 минуте был назначен 11-метровый удар, который реализовал нападающий Алексей Каштанов. Сухой поставил пенальти после нарушения правил защитником игрока «Родины» Александром Клещенко. Игрок попал в нос рукой защитнику «Урала» Эмерсону.

После 22 матчей «Родина» занимает шестое место в Первой лиге с 34 очками. Лидируют в чемпионате «Химки» (42 очка).

После 20 туров «Урал» занимает 13-е место в РПЛ (зона стыковых матчей) с 19 очками. На 12-й строчке расположился грозненский «Ахмат» (20 очков).