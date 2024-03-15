Игорь Акинфеев назвал вратарей, которые ему нравятся больше всего

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев назвал голкиперов, которые ему нравятся больше всего.

«Понятно, что Эдерсон в порядке, Алисон, до травмы Куртуа был хорош. В России есть вратарь сборной — Сафонов. Он сейчас первый», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

Московский ЦСКА располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, команда Владимира Федотова набрала 32 очка в 22 матчах. В следующем матче красно-синие встретятся с «Сочи» в рамках РПЛ.