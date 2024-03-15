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Игорь Акинфеев ответил на вопрос, когда была самая сильная РПЛ

Игорь Акинфеев ответил на вопрос, когда была самая сильная РПЛ
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, в какой период чемпионат России был самым сильным.

«С 2012 по 2015 год. У «Зенита» были Халк и Витсель, у нас был отличный состав, у «Локомотива» неплохой. Суперское время было.

Сейчас уровень упал? Когда были качественные игроки, счета были — 0:0, 1:1. А сейчас в каждом туре — 3:3, 3:2, 4:1 и так далее. Смотреть стало интересно! Мне комфортно, мне нравится. Даже если в России будет самый плохой футбол, я всё равно буду его поддерживать», — рассказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 20 туров в чемпионате лидирует «Зенит» с 40 очками. НА втором месте расположился «Краснодар» (39 очков), а замыкает тройку московское «Динамо» (38 очков).

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