Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 29-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 15 марта, матчем «Реал Сосьедад» — «Кадис» стартует 29-й тур испанской Ла Лиги.
В 29-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):
15 марта, пятница:
«Реал Сосьедад» — «Кадис» (23:00).
16 марта, суббота:
«Мальорка» — «Гранада» (16:00);
«Осасуна» — «Реал» Мадрид (18:15);
«Хетафе» — «Жирона» (20:30);
«Атлетик» Б — «Алавес» (23:00).
17 марта, воскресенье:
«Севилья» — «Сельта» (16:00);
«Вильярреал» — «Валенсия» (18:15);
«Лас-Пальмас» — «Альмерия» (18:15);
«Райо Вальекано» — «Бетис» (20:30);
«Атлетико» Мадрид — «Барселона» (23:00).
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 69 очков после 28 матчей. Второе место занимает «Жирона», заработав 62 очка. «Барселона» (61) располагается на третьей строчке.