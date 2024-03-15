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Реал Сосьедад — Кадис. Прямая трансляция
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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 29-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 29-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024
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Сегодня, 15 марта, матчем «Реал Сосьедад» — «Кадис» стартует 29-й тур испанской Ла Лиги.

В 29-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):

15 марта, пятница:

«Реал Сосьедад» — «Кадис» (23:00).

16 марта, суббота:

«Мальорка» — «Гранада» (16:00);
«Осасуна» — «Реал» Мадрид (18:15);
«Хетафе» — «Жирона» (20:30);
«Атлетик» Б — «Алавес» (23:00).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

17 марта, воскресенье:

«Севилья» — «Сельта» (16:00);
«Вильярреал» — «Валенсия» (18:15);
«Лас-Пальмас» — «Альмерия» (18:15);
«Райо Вальекано» — «Бетис» (20:30);
«Атлетико» Мадрид — «Барселона» (23:00).

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 69 очков после 28 матчей. Второе место занимает «Жирона», заработав 62 очка. «Барселона» (61) располагается на третьей строчке.

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