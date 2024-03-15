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«Весь самолёт лежал, орал, молился». Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за жизнь

«Весь самолёт лежал, орал, молился». Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за жизнь
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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, когда ему было страшно за свою жизнь.

«Один раз мне было страшно за жизнь, когда мы в Испании летали на парашюте, который к катеру привязан. У меня стропы запутались, мог упасть, удариться о воду. Наверное, разбился бы, хрен его знает. Высота приличная была. А так, конечно, когда летали с ЦСКА на ЯК-42. Мы там в такие тучи попадали, жуть. Весь самолёт лежал, орал, молился», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

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