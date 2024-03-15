Хлусевич: журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку», но в команде всё хорошо

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об обсуждениях слухов вокруг красно-белых в СМИ.

«Что касается всех новостей, которые появляются вокруг «Спартака», то в каждой из них есть что-то положительное. Как раз лично я извлекаю только пользу от этого, концентрироваться на негативе вообще нет смысла. В команде ничего не обсуждается. Я не слежу за СМИ, поэтому без понятия, кто кого там критикует. У нас хорошая атмосфера в команде. С «Факелом» сыграли немного неудачно, но ничего страшного. В матче с «Оренбургом» мы реабилитировались, надо продолжать играть так, как мы играли во втором тайме.

В любом случае всё наладится, но я не могу сказать, что у «Спартака» всё плохо. Мы тренируемся, у нас хорошие условия. По-моему, если честно, это журналисты постоянно создают проблемы «Спартаку» (смеётся). Мы нашли крайнего, но на самом деле всё хорошо», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.